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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Днепропетровской области прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги

В Днепропетровской области прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги
Фото: Факти ICTV

В Днепропетровской области прогремела серия взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Ранее в Днепропетровской областной военной администрации призвали местных жителей не игнорировать сигнал по поводу воздушной угрозы.

— Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких, — отмечают в Днепропетровской ОВА.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область, Ракетные удары России, ракетний удар
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