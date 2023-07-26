В Днепропетровской области прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги
В Днепропетровской области прогремела серия взрывов во время масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
Ранее в Днепропетровской областной военной администрации призвали местных жителей не игнорировать сигнал по поводу воздушной угрозы.
— Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких, — отмечают в Днепропетровской ОВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская