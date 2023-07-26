Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области

У Києві затримали агента ГРУ
Фото: СБУ

В общежитии одного из вузов Киева контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ из Донецкой области, который с ноября прошлого года работал на российские спецслужбы.

Сначала он собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, а также маршрутах движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении.

Кроме того, фигурант снимал для оккупантов последствия воздушных атак на гражданскую инфраструктуру города.

А потом российский агент переехал в Киев и решил поступить в аспирантуру одного из университетов.

Он планировал закрепиться в столице и продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу агрессора.

Планы предателя нарушили сотрудники СБУ, которые поэтапно документировали его преступления, а затем задержали в общежитии вуза, где он получил комнату на время вступительной кампании.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с ГРУ.

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Сейчас задержанный находится под стражей. Кстати, он полностью признал свою вину.

Читайте также
СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву
Мураєв Мураев

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Київ, Киевская область, Російська агресія, СБУ, спецслужби, Шпигуни
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По ребятам, которые бежали из барака, открыли огонь: журналисты реконструировали события теракта в Оленовке
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
В этом году правительство выделило 40 млрд грн на производство украинских БпЛА — Шмыгаль
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр
У каждого должен быть план Б: экс-министр энергетики призвал готовиться к тяжелой зиме
електропідстанція
Как выглядит авиабаза в Крыму после взрывов: СМИ показали спутниковые снимки
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.07.2023)
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.07.2023)
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (26.07.2023)
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь