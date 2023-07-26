В Киеве задержали агента ГРУ, под видом студента разведывавшего оборону области
В общежитии одного из вузов Киева контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ из Донецкой области, который с ноября прошлого года работал на российские спецслужбы.
Сначала он собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, а также маршрутах движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении.
Кроме того, фигурант снимал для оккупантов последствия воздушных атак на гражданскую инфраструктуру города.
А потом российский агент переехал в Киев и решил поступить в аспирантуру одного из университетов.
Он планировал закрепиться в столице и продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу агрессора.
Планы предателя нарушили сотрудники СБУ, которые поэтапно документировали его преступления, а затем задержали в общежитии вуза, где он получил комнату на время вступительной кампании.
Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с ГРУ.
Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Сейчас задержанный находится под стражей. Кстати, он полностью признал свою вину.
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