На Киевщине фура влетела в блокпост: что известно
В четверг, 27 июля, в Бучанском районе Киевской области фура врезалась в блокпост.
Об этом сообщают в полиции.
По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика DAF двигался по главной дороге. В это время 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не предоставил преимущества в движении грузовику, и создал аварийную ситуацию.
– Водитель DAF, чтобы избежать ДТП, совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших на данное время нет, – рассказали правоохранители.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи и другие спецслужбы. Детали полицейские обещают сообщить позже.
Напомним, 25 июля в Киеве около 00:05 возле метро Святошин мужчина совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. 49-летний солдат Нацгвардии от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего товарища госпитализировали в больницу, третьему военному оказали помощь на месте.
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