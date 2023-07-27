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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Киевщине фура влетела в блокпост: что известно

На Киевщине фура влетела в блокпост: что известно
Фото: Нацполиция

В четверг, 27 июля, в Бучанском районе Киевской области фура врезалась в блокпост.

Об этом сообщают в полиции.

По предварительным данным, 22-летний водитель грузовика DAF двигался по главной дороге. В это время 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не предоставил преимущества в движении грузовику, и создал аварийную ситуацию.

– Водитель DAF, чтобы избежать ДТП, совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом. К счастью, в результате чрезвычайной ситуации пострадавших на данное время нет, – рассказали правоохранители.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи и другие спецслужбы. Детали полицейские обещают сообщить позже.

На Киевщине фура влетела в блокпост: что известно

Фото: Поліція Київщини

На Киевщине фура влетела в блокпост: что известно

Фото: Поліція Київщини

Напомним, 25 июля в Киеве около 00:05 возле метро Святошин мужчина совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. 49-летний солдат Нацгвардии от полученных травм погиб на месте, его 26-летнего товарища госпитализировали в больницу, третьему военному оказали помощь на месте.

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дтп

блокпост, ДТП, Киевская область
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