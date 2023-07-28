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Валентина Чорна, редактор ленты

Продолжается воздушная тревога: оккупанты нанесли удар по Запорожью

Продолжается воздушная тревога: оккупанты нанесли удар по Запорожью

В четверг, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

— Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала, — написал он в Telegram.

Больше подробностей руководитель ОВА не рассказал. По состоянию на 21:20 в Запорожской области продолжается воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Запорожье, Російська агресія
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