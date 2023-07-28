Продолжается воздушная тревога: оккупанты нанесли удар по Запорожью
В четверг, 27 июля, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
— Враг ударил по мирному многотысячному городу, потому что несет потери. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру. Информация о пострадавших не поступала, — написал он в Telegram.
Больше подробностей руководитель ОВА не рассказал. По состоянию на 21:20 в Запорожской области продолжается воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.
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