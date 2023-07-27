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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Ровно бывший зэк посреди улицы изнасиловал и задушил девушку — его задержали

В Ровно бывший зэк посреди улицы изнасиловал и задушил девушку — его задержали
Фото: Нацполиция

В Ровно возле одного из корпусов Национального университета водного хозяйства произошло жестокое убийство 29-летней девушки.

Как сообщили в полиции, тело жертвы без признаков жизни со следами крови обнаружили 26 июля около 6:30 утра.

Полицейские установили личность погибшей, которая оказалась уроженкой Хмельницкой области. Погибшая проживала и работала в Ровно.

Злоумышленника правоохранители оперативно разыскали и задержали. Им оказался 32-летний мужчина.

В Ровно бывший зэк посреди улицы изнасиловал и задушил девушку — его задержали

Фото: Нацполиция

Впоследствии выяснили, что 25 июля около 23 часов он после отдыха на местном водоеме в состоянии опьянения возвращался домой по улице Черновола. По дороге он увидел незнакомую женщину, которую посреди улицы изнасиловал и задушил.

После он снял с нее крестик с цепью, забрал мобильный телефон и пакет с продуктами питания.

В Ровно бывший зэк посреди улицы изнасиловал и задушил девушку — его задержали

Фото: Нацполиция

Согласно свидетельству врачей, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от сжатия шеи руками.

Подозреваемому в убийстве сообщено о подозрении по пункту 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За совершенное особо тяжкое преступление ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Известно также, что в 2022 году злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где семь лет отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней и кражу.

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Источник: Нацполиция
Убийство, Изнасилование, Национальная полиция, Ровно
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