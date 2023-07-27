В Ровно бывший зэк посреди улицы изнасиловал и задушил девушку — его задержали
В Ровно возле одного из корпусов Национального университета водного хозяйства произошло жестокое убийство 29-летней девушки.
Как сообщили в полиции, тело жертвы без признаков жизни со следами крови обнаружили 26 июля около 6:30 утра.
Полицейские установили личность погибшей, которая оказалась уроженкой Хмельницкой области. Погибшая проживала и работала в Ровно.
Злоумышленника правоохранители оперативно разыскали и задержали. Им оказался 32-летний мужчина.
Впоследствии выяснили, что 25 июля около 23 часов он после отдыха на местном водоеме в состоянии опьянения возвращался домой по улице Черновола. По дороге он увидел незнакомую женщину, которую посреди улицы изнасиловал и задушил.
После он снял с нее крестик с цепью, забрал мобильный телефон и пакет с продуктами питания.
Согласно свидетельству врачей, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от сжатия шеи руками.
Подозреваемому в убийстве сообщено о подозрении по пункту 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За совершенное особо тяжкое преступление ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Известно также, что в 2022 году злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где семь лет отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней и кражу.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская