Попали в частный дом: оккупанты обстреляли Харьковскую область, 5 человек пострадали
Вечером 27 июля российские оккупанты нанесли удар по Купянскому району Харьковской области.
Захватчики попали в частный жилой дом. В результате атаки пострадали 5 гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчин. Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте, — написал он в Telegram.
Синегубов добавил, что детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте.
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