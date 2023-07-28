Попали в частный дом: оккупанты обстреляли Харьковскую область, 5 человек пострадали

Вечером 27 июля российские оккупанты нанесли удар по Купянскому району Харьковской области.

Захватчики попали в частный жилой дом. В результате атаки пострадали 5 гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали 5 гражданских: 3 женщины и 2 мужчин. Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте, — написал он в Telegram.

Синегубов добавил, что детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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