Попытка побега из-под стражи: правоохранители получили подозрения из-за взрывов в Шевченковском суде

Пятеро правоохранителей получили подозрения из-за взрывов, которые в начале июля произошли в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Речь идет о трех сотрудниках ГУ Киевский следственный изолятор и двух военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В день взрывов, 5 июля 2023 года, они участвовали в этапировании подсудимого Игоря Гуменюка в помещение Шевченковского райсуда. Он должен был принять участие в рассмотрении дела о теракте возле Верховной Рады.

Следствие установило, что во время пребывания Гуменюка в СИЗО и его перевозки в суд работники изолятора и нацгвардейцы не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.

Поэтому Гуменюк сумел пронести в суд взрывные устройства и подорвать их там.

По данным следствия, Гуменюк длительное время готовил свой побег из-под стражи. Взрывчатку получал от сообщников. Из нее он кустарным способом изготовил несколько самодельных взрывных устройств.

– Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарств. Мужчина кустарно изготовил так называемый “пояс шахида” и несколько самодельных взрывных устройств, — отметили в ГБР.

В ведомстве уточнили, что Гуменюк планировал взорвать их в суде, после чего воспользоваться паникой и сбежать.

В камере СИЗО, где содержался подозреваемый, правоохранители обнаружили остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Экспертизы установили, что они идентичны тем, которые использовал Гуменюк в помещении Шевченковского суда Киева.

Трем работникам СИЗО сообщили о подозрении в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Двое нацгвардейцев подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины). За такое им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании всем пяти подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, которые могли содействовать совершению преступления.

Что известно о взрывах в Шевченковском суде

5 июля в здании Шевченковского районного суда Киева прогремели взрывы, очевидцы слышали звуки стрельбы.

В этот момент там проходило заседание по делу о теракте под Верховной Радой, который произошел в августе 2015 года. Тогда у здания парламента взорвали гранату, в результате чего погибли трое военнослужащих Нацгвардии, а десятки человек получили ранения.

Игорь Гуменюк был подозреваемым по этому делу. 5 июля суд должен был продлить срок его содержания под стражей.

Как сообщали в МВД Украины, после заседания Гуменюк закрылся в туалете, а затем открыл дверь и бросил в сторону караула взрывное устройство. Впоследствии он пытался скрыться, однако правоохранители остановили его выстрелом в воздух.

После этого Гуменюк закрылся в отдельном помещении и снова применил взрывчатку. В результате получили ранения двое бойцов КОРД, штурмовавших помещение.

Сам Игорь Гуменюк во время этого инцидента погиб: в МВД заявили, что он подорвал себя.

Фото: Офис генпрокурора, ГБР

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