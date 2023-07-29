Теперь это одна большая квартира: жители дома в Днепре рассказали, как пережили взрывы и что с их жильем

Владелица квартиры дома в Днепре, в который накануне попала российская ракета, рассказала во что превратилось ее жилье и что будет делать дальше.

28-летняя Ольга Малиенко показала, как выглядит ее квартира в 80 квадратов на 12-м этаже новостройки, куда она с мужем-военным планировали вскоре заехать. Квартиру супруги приобрели частично за собственные деньги, частично одолжили у друзей.

По словам Ольги, ракетным ударом уничтожены стены между квартирами и теперь это одна “большая квартира”. Нет фасадных стен, окон — остались несущие бетонные конструкции.

Владелица квартиры рассказала, что в квартире она с мужем не жили, ведь это новостройка, и там шел ремонт.

— На момент попадания ракеты я гуляла на аллее с собакой. Я услышала первый взрыв, мы упали на землю. Потом был второй взрыв. Мы побежали в укрытие. Потом услышали третий. Все, что увидели, это дым. Сначала подумали, что это в здание СБУ. Звук был такой, как будто ПВО, — рассказала Ольга.

Владелица квартиры после взрывов очень надеялась, что в квартире только окна вылетели, а стены целы. Но впоследствии стало известно, что этажа нет.

По словам Ольги, пока не известно, подлежит ли квартира восстановлению — это должны установить специалисты.

— Говорят, что до 9-го этажа с левой части дома жилое состояние сохранено, с правой части — до 8-го. Ракета попала именно в правую часть, а нашу квартиру снесло волной, — сказала владелица.

Муж Ольги находится на передовой и даже хотел отпроситься, чтобы приехать и чем-то помочь.

Владелец квартиры на 10-м этаже Владислав Бобров рассказал, что гулял с 5-летней дочкой во дворе дома, и за 10 мин до прилета ракеты они вышли из комплекса.

— Дочь играла в песочнице. Я предложил ей подняться в квартиру и посмотреть на ночной город, но она отказалась, захотела есть. Мы спустились в паркинг, выехали. Прошло не более 10 мин, как прогремел взрыв, — рассказал мужчина.

По его словам, окна квартиры полностью выбиты, однако перестенки целы.

Владислав рассказал о женщине в соседней квартире, которая как раз была дома во время взрыва. Мужчина сказал, что она находилась в углу квартиры и именно это ее спасло от взрывной волны.

Мужчина отметил, что его компания производит военное снаряжение и надеется, что государство поможет владельцам жилья в восстановлении.

— Я благодарю Бога и мою дочь, как ангела, который нас просто отвел, потому что я как раз хотел подняться в квартиру, – отметил Владислав.

Фото: Ольга Малиенко, София Богуцкая – Вікна Новини

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