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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали

Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали
Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали
Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали
Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали
Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали
Оторвало половину авто: на Полтавщине в ДТП погибли 2 человека, еще 10 — пострадали

В Полтавской области столкнулась маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 получили телесные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

Известно, что авария произошла около 15:00 на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.

— По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса, — сказано в сообщении.

На данный момент известно, что телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажир легкового автомобиля и еще 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В полиции добавили, что в момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель.

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Фото: Нацполиция
ДТП, Полтавская область
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