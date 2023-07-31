Центр Донецка попал под обстрел: горят автомобили

Сегодня утром Ворошиловский район оккупированного Донецка попал под обстрел.

Оккупационная администрация традиционно обвинила украинские войска, однако доказательств причастности Украины не предоставила. Также не известно, что и откуда именно прилетело по городу.

От обстрелов загорелись гражданские машины и пассажирский автобус. Предварительно один человек погиб, еще пять получили ранения.

На видео с места можно увидеть разбитый асфальт, фасады домов, кучу пожарных, которые тушат транспорт.

Дым от прилетов видно в разных районах Донецка.

Сегодня утром россияне из Града обстреляли Херсон, погиб человек, еще двое получили ранения и контузии.

Также сегодня враг ударил по Кривому Рогу — там попадание в жилой дом и учебное заведение. Известно об одном погибшем и 10 раненых.

Фото: скриншот с видео

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