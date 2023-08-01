Полицейские установили человека, который вчера снимал ракетный удар в Кривом Роге
Правоохранители оперативно установили лицо, которое вчера в Кривом Роге фиксировало прилет ракеты, запущенной войсками РФ.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
– Полицейские установили лицо, которое вчера снимало прилет российской ракеты в Кривом Роге, — отметил он.
Клименко уточнил, что практически сразу эту видеозапись подхватил местный паблик. А оттуда в считанные минуты видео распространилось в российских Telegram-каналах.
Правоохранители уже передали собранные материалы в Службу безопасности Украины для принятия решения.
К этой работе были привлечены специалисты криминального анализа, киберполиции и полиции Днепропетровской области.
Как известно, утром 31 июля в Кривом Роге (Днепропетровская область) раздались взрывы. Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.
По предварительным данным, две ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма (из района города Джанкой).
В результате очередного военного преступления шесть человек погибли и 75 получили ранения. Среди погибших – десятилетняя девочка и ее мама.
1 августа в Кривом Роге объявлен день траура.