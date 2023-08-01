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Юлия Соколова, редактор ленты

Полицейские установили человека, который вчера снимал ракетный удар в Кривом Роге

Удар РФ по Кривому Рогу
Фото: ГСЧС

Правоохранители оперативно установили лицо, которое вчера в Кривом Роге фиксировало прилет ракеты, запущенной войсками РФ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

– Полицейские установили лицо, которое вчера снимало прилет российской ракеты в Кривом Роге, — отметил он.

Клименко уточнил, что практически сразу эту видеозапись подхватил местный паблик. А оттуда в считанные минуты видео распространилось в российских Telegram-каналах.

Правоохранители уже передали собранные материалы в Службу безопасности Украины для принятия решения.

К этой работе были привлечены специалисты криминального анализа, киберполиции и полиции Днепропетровской области.

Как известно, утром 31 июля в Кривом Роге (Днепропетровская область) раздались взрывы. Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.

По предварительным данным, две ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма (из района города Джанкой).

В результате очередного военного преступления шесть человек погибли и 75 получили ранения. Среди погибших – десятилетняя девочка и ее мама.

1 августа в Кривом Роге объявлен день траура.

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Источник: МВД
Игорь Клименко, Кривой Рог, МВД, Ракетные удары России
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