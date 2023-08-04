В Хмельницкой области обезьяна покусала 14-летнюю девочку — что известно

В селе Карповцы Хмельницкого района обезьяна, которая неделю назад сбежала из вольера, покусала 14-летнюю девушку. Сейчас покусанный ребенок проходит терапию против бешенства.

Об этом сообщает Суспільне.

По словам жителей села, зеленая обезьяна сбежала из вольера неделю назад и до сих пор бегает по селу, а несколько дней назад животное покусало 14-летнюю Карину Слепчик.

– Ребенку 14 лет, вечером мы были на огороде и увидели обезьяну. Она прибежала к нам. Малая рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и вцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку, – рассказывает мать девушки.

Мужчина, у которого жило животное, рассказал, что обезьяну полгода назад привез с собой из Харькова. Она жила на улице в клетке и до этого не убегала.

– Когда ехали все из-под обстрелов, то наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании, – объясняет Сергей.

Местные жители обратились в реабилитационный центр для диких животных с просьбой помочь поймать обезьяну, но пока этого сделать так и не смогли.

Фото: Суспільне

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