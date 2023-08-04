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В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн

В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн
Фото: Офис генпрокурора

В Украине задержали мужчину, который хотел продать человека для попрошайничества в Киеве. Он угрожал физической расправой гражданину, который является инвалидом третьей группы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, житель Хмельницкой области пытался воспользоваться уязвимым состоянием местного жителя.

Он планировал передать человека, который имеет инвалидность третьей группы, для занятия попрошайничеством в столице. Когда мужчина отказался, то пригрозил ему физической расправой. За передачу человека он получил от “заказчика” 10 тыс. грн.

В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн

Фото: Офис генпрокурора

В то же время злоумышленник указал, что готов и в дальнейшем подыскивать граждан социально незащищенных категорий. Псевдобизнесмена задержали и сообщили о подозрении по факту торговли людьми (ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и причастные граждане. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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В Хмельницкой области задержали “бизнесмена”, который хотел продать человека за 10 тыс. грн

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Деньги, Київ, Офис генпрокурора, Хмельницкая область
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