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Атака кинжалами: в Житомирской области сообщают о взрывах
Днем 5 августа в Житомирской области прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ.
Об этом в Telegram-каналах сообщили местные жители.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске Кинжалов в направлении Житомира.
Также взрывы были слышны в Запорожье, Хмельницкой и Киевской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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