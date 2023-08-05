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Валентина Чорна, редактор ленты

Атака кинжалами: в Житомирской области сообщают о взрывах

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Днем 5 августа в Житомирской области прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки РФ.

Об этом в Telegram-каналах сообщили местные жители.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске Кинжалов в направлении Житомира.

Также взрывы были слышны в Запорожье, Хмельницкой и Киевской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Атака кинжалами: в Житомирской области сообщают о взрывах

Война в Украине, Взрыв, Житомирская область, Російська агресія
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