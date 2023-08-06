Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Происшествия
Валентина Чорна, редактор ленты

На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина

наслідки обстрілу РФ на Сумщині
Фото: Офис генпрокурора

В результате российского обстрела в Сумской области погиб 61-летний мужчина.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что 5 августа около 14:30 оккупанты с территории РФ осуществили минометный обстрел территории Новослободской общины Конотопского района.

В результате вражеской атаки погиб 61-летний житель села Мануховка. Он получил ранения в собственном дворе.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня враг совершил 15 вражеских обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 119 взрывов.

РФ обстреляла 13 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской и Новослободской.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Били по Мотор Сичи и Хмельницкой области: Зеленский о массированной ракетной атаке РФ
Володимир Зеленський

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Офис генпрокурора, Російська агресія, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области
На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина
Адвокаты дьявола: Подоляк раскритиковал ООН за защиту России
ООН зала
РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель с общим залпом 16 Калибров
Кораблі РФ
Старых форматов в Украине больше не будет: Зеленский анонсировал “чистки” в государственных институтах
Зеленський
Сколько школ Украины имеют укрытия и готовы к очному обучению: ответ Минобразования
Школа - книги, дзвоник
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь