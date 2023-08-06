На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина

В результате российского обстрела в Сумской области погиб 61-летний мужчина.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что 5 августа около 14:30 оккупанты с территории РФ осуществили минометный обстрел территории Новослободской общины Конотопского района.

В результате вражеской атаки погиб 61-летний житель села Мануховка. Он получил ранения в собственном дворе.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня враг совершил 15 вражеских обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 119 взрывов.

РФ обстреляла 13 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской и Новослободской.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Офис генпрокурора

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