На Сумщине в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина
В результате российского обстрела в Сумской области погиб 61-летний мужчина.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Отмечается, что 5 августа около 14:30 оккупанты с территории РФ осуществили минометный обстрел территории Новослободской общины Конотопского района.
В результате вражеской атаки погиб 61-летний житель села Мануховка. Он получил ранения в собственном дворе.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Сумской ОВА сообщили, что в течение дня враг совершил 15 вражеских обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 119 взрывов.
РФ обстреляла 13 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской и Новослободской.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.