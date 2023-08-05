Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы
Сегодня, 5 августа, в Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Обновлено в 10:18. В городе снова взрывы.
Пока нет информации о последствиях прилетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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