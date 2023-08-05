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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сегодня, 5 августа, в Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Обновлено в 10:18. В городе снова взрывы.

Пока нет информации о последствиях прилетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Херсон
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