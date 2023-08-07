Люди лежали на земле и звали на помощь: в Пакистане сошел с рельсов поезд

6 августа в провинции Синд на юге Пакистана произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли 30 человек, еще десятки других пассажиров получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Известно, что 10 вагонов, следовавший в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись вблизи пакистанского города Навабшах. Многие пассажиры были заблокированы. Их из ловушки вытаскивали спасатели. Некоторые из пострадавших лежали на земле и звали на помощь, а местные жители раздавали воду и еду.

Старший офицер полиции Абид Балоч, выступая с места аварии, сказал, что спасательная операция завершена.

Министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик заявил, что авария могла произойти из-за механической неисправности или в результате диверсии. По его словам, ведется расследование.

Железнодорожные аварии часто случаются на плохо обслуживаемых железнодорожных линиях в Пакистане, где коммуникационные и сигнальные системы не были модернизированы, а стандарты безопасности низкие.

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