Люди лежали на земле и звали на помощь: в Пакистане сошел с рельсов поезд
6 августа в провинции Синд на юге Пакистана произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли 30 человек, еще десятки других пассажиров получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Известно, что 10 вагонов, следовавший в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись вблизи пакистанского города Навабшах. Многие пассажиры были заблокированы. Их из ловушки вытаскивали спасатели. Некоторые из пострадавших лежали на земле и звали на помощь, а местные жители раздавали воду и еду.
Старший офицер полиции Абид Балоч, выступая с места аварии, сказал, что спасательная операция завершена.
Министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик заявил, что авария могла произойти из-за механической неисправности или в результате диверсии. По его словам, ведется расследование.
Железнодорожные аварии часто случаются на плохо обслуживаемых железнодорожных линиях в Пакистане, где коммуникационные и сигнальные системы не были модернизированы, а стандарты безопасности низкие.
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