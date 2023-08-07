Есть угроза применения врагом ударных беспилотников в Харькове и области — ОВА

Российская Федерация может применить ударные беспилотники для атаки в Харькове и области. Местных жителей призывают перейти в укрытие немедленно.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.