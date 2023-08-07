Юлия Захарченко, редактор ленты
Есть угроза применения врагом ударных беспилотников в Харькове и области — ОВА
Российская Федерация может применить ударные беспилотники для атаки в Харькове и области. Местных жителей призывают перейти в укрытие немедленно.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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