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Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть угроза применения врагом ударных беспилотников в Харькове и области — ОВА

Есть угроза применения врагом ударных беспилотников в Харькове и области — ОВА
Фото: Факти ICTV

Российская Федерация может применить ударные беспилотники для атаки в Харькове и области. Местных жителей призывают перейти в укрытие немедленно.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харьковской области 6 августа 2023 — что известно о взрывах в Харьковской области

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Харьков, Харьковская область
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