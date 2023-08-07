В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала

Во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала. В небо поднимается густой и черный дым.

Донецк на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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