Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
В случае применения ядерного оружия Россией изменений в сигнале тревоги не будет – Игнат
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала

В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала. В небо поднимается густой и черный дым.

Донецк на карте

Взрыв в Донецке 7 августа 2023 — что известно о взрывах в Донецке

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Россия останется без кораблей, если продолжит блокаду моря и обстрелы — Зеленский
Володимир Зеленський

Война в Украине, Взрыв, Вокзал, Донецк, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Женщины еще родят: Маляр объяснила, почему большие потери на фронте не останавливают РФ
Російські військові
Поразили из ПЗРК: на Запорожье ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
Ка-52 Алігатор вертоліт
РФ ударила ракетами по жилому дому в Покровске, есть жертвы
Россияне перекрыли Чонгарский мост и никого не пускают после атаки ВСУ
Чонгарський міст
Воды в пруду-охладителе ЗАЭС достаточно для безопасности станции — Котин
Запорізька АЕС
Видео
Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил

Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Анастасия Кожушко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (07.08.2023)
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (07.08.2023)
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (07.08.2023)
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь