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Валентина Чорна, редактор ленты

Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв

Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Фото: Depositphotos

Вечером с 7 августа в Киеве на левом берегу прогремел взрыв.

Об этом сообщил корреспондент ICTV в столице.

Что стало причиной взрыва — пока неизвестно.

Воздушную тревогу в Киеве не объявляли, информация о воздушных целях не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, Київ
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