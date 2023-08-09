На Житомирщине СБУ задержала агента Кремля, женщина охотилась на ремонтные базы ВСУ

На Житомирщине Служба безопасности Украины задержала женщину, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети Одноклассники, где она выкладывала антиукраинские посты, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. Незнакомцем оказался представитель российской военной разведки.

В случае успешного выполнения вражеских задач он обещал своей соратнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ.

В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако впоследствии российский куратор перевел свою агентессу на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до ее попытки выезда в Россию через третьи страны.

Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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