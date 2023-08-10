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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек

підвал з картоплею
Фото: Depositphotos

На Львовщине, в селе Поветно Городокской громады в подвале частного дома нашли тела четырех человек.

Как сообщают в ГСЧС, по предварительной информации — люди отравились газами от гниения картофеля.

– По прибытию на место происшествия, выяснилось, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома, где хранилась картошка. Люди, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов, – говорится в сообщении.

Как пояснили в ГСЧС, такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении.

Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек

Фото: ДСНС

Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек

Фото: ДСНС

Во время разложения органических материалов, таких, как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы.

Сейчас дело расследуют правоохранители.

Напомним, в поселке Городище Бориспольского района обнаружили тело девятилетнего мальчика, который исчез накануне вблизи реки Рось.

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ДСНС, Львовская область, Отравление, Смерть
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