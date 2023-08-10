Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек
На Львовщине, в селе Поветно Городокской громады в подвале частного дома нашли тела четырех человек.
Как сообщают в ГСЧС, по предварительной информации — люди отравились газами от гниения картофеля.
– По прибытию на место происшествия, выяснилось, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома, где хранилась картошка. Люди, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов, – говорится в сообщении.
Как пояснили в ГСЧС, такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении.
Во время разложения органических материалов, таких, как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы.
Сейчас дело расследуют правоохранители.
Напомним, в поселке Городище Бориспольского района обнаружили тело девятилетнего мальчика, который исчез накануне вблизи реки Рось.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко