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Марта Бондаренко, редактор ленты

Херсон с самого утра под обстрелом: что известно

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сегодня, 11 августа, с самого утра в Херсоне раздаются взрывы.

Местные жители сообщают о вражеском обстреле. Над городом уже поднимается дым.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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