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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно

В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
Фото: Depositphotos

В Винницкой области в 09:50 прозвучал сигнал воздушной тревоги, впоследствии были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, в области работают Силы обороны. Он призвал жителей немедленно спуститься в укрытие и не выходить до отбоя.

— Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности: зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал с МиГ-31К. Силы обороны области работают! — подчеркнул Сергей Борзов.

По всей Украине продолжается воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на территорию одного из детсадов упали обломки вражеской ракеты.

Кроме того, слышали взрывы и в Хмельницкой области — работа ПВО.

Война в Украине, Винницкая область, Вінниччина, Взрыв, Ракетные удары России
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