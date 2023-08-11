В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Винницкой области в 09:50 прозвучал сигнал воздушной тревоги, впоследствии были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
По его словам, в области работают Силы обороны. Он призвал жителей немедленно спуститься в укрытие и не выходить до отбоя.
— Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности: зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал с МиГ-31К. Силы обороны области работают! — подчеркнул Сергей Борзов.
По всей Украине продолжается воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на территорию одного из детсадов упали обломки вражеской ракеты.
Кроме того, слышали взрывы и в Хмельницкой области — работа ПВО.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко