Держал собаку на балконе в жару. Животное изъяли, владельцу грозит три года за решеткой

На Киевщине мужчина издевался над своей собакой бойцовской породы, держа несколько дней в жару на балконе без еды и воды.

Об этом сообщают в полиции.

– Накануне жители многоэтажки города Вишневое начали бить тревогу: из одной квартиры они постоянно слышали собачий лай и лай. Кроме того, соседи жаловались, что хозяева постоянно держат пса бойцовской породы на балконе, даже в жару, – рассказали правоохранители.

Полицейские офицеры Артем Тимофеев и Василий Хорошковский, которые прибыли на место, изъяли у хозяев питбуля. Герда временно пристроена в приют организации В добрые руки.



По факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование. Владельцу животного грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области в селе Табаки Одесской области алабай загрыз свою 39-летнюю владелицу, которая собиралась покормить собаку. Женщина не выжила.

Источник : УНИАН

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