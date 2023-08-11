Держал собаку на балконе в жару. Животное изъяли, владельцу грозит три года за решеткой
На Киевщине мужчина издевался над своей собакой бойцовской породы, держа несколько дней в жару на балконе без еды и воды.
Об этом сообщают в полиции.
– Накануне жители многоэтажки города Вишневое начали бить тревогу: из одной квартиры они постоянно слышали собачий лай и лай. Кроме того, соседи жаловались, что хозяева постоянно держат пса бойцовской породы на балконе, даже в жару, – рассказали правоохранители.
Полицейские офицеры Артем Тимофеев и Василий Хорошковский, которые прибыли на место, изъяли у хозяев питбуля. Герда временно пристроена в приют организации В добрые руки.
По факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование. Владельцу животного грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, в Одесской области в селе Табаки Одесской области алабай загрыз свою 39-летнюю владелицу, которая собиралась покормить собаку. Женщина не выжила.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко