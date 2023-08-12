По Кривому Рогу враг ударил баллистикой: без жертв

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Вилкул и напомнил людям, чтобы они ничего не снимали и не выкладывали в соцсетях.

Впоследствии стало известно, что жертв от вражеского удара нет.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что, предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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