По Кривому Рогу враг ударил баллистикой: без жертв
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Вилкул и напомнил людям, чтобы они ничего не снимали и не выкладывали в соцсетях.
Впоследствии стало известно, что жертв от вражеского удара нет.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что, предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко