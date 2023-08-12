Жители Житомира остались без воды из-за аварии

В Житомире временно прекращено водоснабжение из-за аварии в сети водоотведения.

Сейчас продолжается ликвидация последствий порыва напорных труб 500 и 1000 мм. Об этом сообщили на страницах ДСНС Украины и Житомирводоканал.

— Для обеспечения технической водой больницы города спасатели организовали подвоз воды, в частности, в систему гемодиализа Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского и отделение гемодиализа КНП Житомирское областное стоматологическое медицинское объединение, также обеспечивается водой населения одного из микрорайонов, — отметили в ДСНС.

Техническую воду спасатели будут подвозить и в дальнейшем – до полного восстановления водоснабжения в городе.

В водоканале заявили, что в связи с аварийной ситуацией на сетях водоотведения водоснабжение Житомира будет прекращено с 08:00 до 20:00 12 августа.

Фото: КП Житомирводоканал

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