Жители Житомира остались без воды из-за аварии
В Житомире временно прекращено водоснабжение из-за аварии в сети водоотведения.
Сейчас продолжается ликвидация последствий порыва напорных труб 500 и 1000 мм. Об этом сообщили на страницах ДСНС Украины и Житомирводоканал.
— Для обеспечения технической водой больницы города спасатели организовали подвоз воды, в частности, в систему гемодиализа Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского и отделение гемодиализа КНП Житомирское областное стоматологическое медицинское объединение, также обеспечивается водой населения одного из микрорайонов, — отметили в ДСНС.
Техническую воду спасатели будут подвозить и в дальнейшем – до полного восстановления водоснабжения в городе.
В водоканале заявили, что в связи с аварийной ситуацией на сетях водоотведения водоснабжение Житомира будет прекращено с 08:00 до 20:00 12 августа.
Фото: КП Житомирводоканал
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