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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ДТП с украинцами в Австрии: водителем был отец погибших детей

ДТП с украинцами в Австрии: водителем был отец погибших детей
Фото: Depositphotos

Во время ДТП с участием семьи украинцев, произошедшего утром 12 августа на автобане в Австрии, за рулем находился отец погибших детей. Авария с микроавтобусом привела к гибели четырех человек.

Об этом сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.

Отмечается, что погибшие — семимесячный и трехлетний ребенок, а также их бабушка и дедушка. Ребенок 2009 года рождения, 40-летний отец и 30-летняя мать выжили, получив незначительные травмы.

Напомним, что микроавтобус, в котором находилось 7 человек, перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под автомагистралью. Водитель, который выжил в аварии, сказал одному из изданий, что на несколько секунд заснул.

Австрия, ДТП, Українці
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