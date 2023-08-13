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Татьяна Забожко, редактор ленты

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности: на Николаевщине прогремели взрывы

Вибух
Фото: Факти ICTV

Днем 13 августа в Николаевской области прогремели взрывы.

За несколько минут до первых сообщений о взрывах в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

Мониторинговые каналы сообщают, что в области была зафиксирована ракета неустановленного типа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Николаевская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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