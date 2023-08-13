Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности: на Николаевщине прогремели взрывы
Днем 13 августа в Николаевской области прогремели взрывы.
За несколько минут до первых сообщений о взрывах в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.
Мониторинговые каналы сообщают, что в области была зафиксирована ракета неустановленного типа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко