Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности: на Николаевщине прогремели взрывы

Днем 13 августа в Николаевской области прогремели взрывы.

За несколько минут до первых сообщений о взрывах в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

Мониторинговые каналы сообщают, что в области была зафиксирована ракета неустановленного типа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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