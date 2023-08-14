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Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров

Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров

В Одессе спасатели всю ночь и утро тушили масштабный пожар в гипермаркете Фоззи, на который упали обломки сбитой вражеской ракеты.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что ночью россияне запустили в сторону Одесской области восемь крылатых ракет Калибр и 15 дронов-камикадзе Шахед. Все вражеские цели уничтожены, однако из-за падения обломков возникли пожары, повреждено жилье и учебные заведения.

Больше всего досталось гипермаркету Фоззи, там разбита крыша, внутри павильоны выгорели. Предприниматели пытаются спасти хотя бы какое-то имущество.

Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки повреждены 113 домов, в том числе один памятник архитектуры. В домах в основном вылетели окна.

Также обломки ракеты упали на крышу общежития в центре Одессы, там произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Также взрывными волнами повреждены шесть учебных заведений, сообщили в мэрии. В детских садах, школах и центрах развития выбило и повредило окна и двери.

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Одеська область супермаркет

Фото: Александра Ченкова, Вікна

Война в Украине, Одесса, Ракетные удары России
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