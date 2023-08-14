Разбитая крыша и пожарище внутри: как выглядит гипермаркет Фоззи в Одессе, на который упали обломки Калибров
В Одессе спасатели всю ночь и утро тушили масштабный пожар в гипермаркете Фоззи, на который упали обломки сбитой вражеской ракеты.
В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что ночью россияне запустили в сторону Одесской области восемь крылатых ракет Калибр и 15 дронов-камикадзе Шахед. Все вражеские цели уничтожены, однако из-за падения обломков возникли пожары, повреждено жилье и учебные заведения.
Больше всего досталось гипермаркету Фоззи, там разбита крыша, внутри павильоны выгорели. Предприниматели пытаются спасти хотя бы какое-то имущество.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки повреждены 113 домов, в том числе один памятник архитектуры. В домах в основном вылетели окна.
Также обломки ракеты упали на крышу общежития в центре Одессы, там произошло возгорание, которое оперативно потушили.
Также взрывными волнами повреждены шесть учебных заведений, сообщили в мэрии. В детских садах, школах и центрах развития выбило и повредило окна и двери.
Фото: Александра Ченкова, Вікна
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