Луцк — слышны звуки взрывов
В Луцке были слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне.
В Украине объявлена тревога из-за запуска Россией крылатых ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Смотрите также онлайн-карту воздушных тревог в Украине.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова