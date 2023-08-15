Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар
Ночью враг трижды атаковал Одесскую область дронами и Калибрами. Есть раненые от падения обломков ракет
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО

ППО війна

В Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы — работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

— Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких! — написал он в Telegram.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении Староконстантинова.

Читайте также
Двое детей остались без отца: во время ликвидации последствий атаки на Староконстантинов погиб спасатель
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО

С вечера 5 августа до утра 6 августа Хмельницкая область выдержала три волны массированных атак. Серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

Взрыв, Ракетные удары России, Староконстантинов, Хмельницкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Во Львове есть попадания в жилые дома — вспыхнул пожар
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
Взрывы в Днепре: есть попадания в предприятие, бушует пожар
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
В Луцке есть двое пострадавших — попадание по промышленному предприятию
ППО працює
Взрывы слышны в Черкассах
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
В Запорожье слышны звуки взрывов – что известно
Х-555
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь