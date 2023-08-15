В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО
В Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы — работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
— Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких! — написал он в Telegram.
До этого Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении Староконстантинова.
С вечера 5 августа до утра 6 августа Хмельницкая область выдержала три волны массированных атак. Серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова