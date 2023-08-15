В Хмельницкой области ночью раздавались взрывы — работала ПВО

В Хмельницкой области ночью во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы — работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

— Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких! — написал он в Telegram.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении Староконстантинова.

С вечера 5 августа до утра 6 августа Хмельницкая область выдержала три волны массированных атак. Серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

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