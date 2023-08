Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик

Во Львове 15 августа российские ракеты повредили 20 домов в Железнодорожном районе города.

Обновлено в 11:30. Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, во время ночной атаки больше всего пострадало домов на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши.

Во Львовском медицинском профессиональном колледже Монада выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Глава ГСЧС Украины опубликовал видео, как пожарные преодолевают огонь.

One more night and more terror. Massive missile attack on Ukrainian cities.

Civilian objects, residential buildings, enterprises — this is what aggressor is fighting against.

Rescuers @SESU_UA work and eliminate the consequences of shelling.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/8CrXR44puC

— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023