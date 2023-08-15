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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик

Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик

Во Львове 15 августа российские ракеты повредили 20 домов в Железнодорожном районе города.

Обновлено в 11:30. Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, во время ночной атаки больше всего пострадало домов на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши.

Во Львовском медицинском профессиональном колледже Монада выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Глава ГСЧС Украины опубликовал видео, как пожарные преодолевают огонь.

Обновлено в 09:24. Как сообщил Андрей Садовый, одна из российских “высокоточных” ракет попала по территории детского сада Сказка. Уничтожен павильон — на месте воронка. В помещении садика вылетели окна, внутри все разбито.

В жилом доме, который стоит рядом, выгорели верхние этажи. К счастью, обошлось без пострадавших.

Повреждены квартиры, частные машины, гаражи — масштабы очень большие.

Андрей Садовый говорит, что на месте воронки на территории детского сада до сих пор стоит сильный запах ракетного топлива.

— Воронка 20 метров в диаметре, 9 метров — глубина. Работают спасатели, коммунальные службы. Уже есть понимание, где отселим людей. За средства города, за средства общины поможем в восстановлении жилья, — подчеркнул мэр.

Обновлено в 07:18. Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, небольшие возгорания фиксировали и в других частях города. Их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступила также информация о повреждении транспортных средств.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Смотрите также онлайн-карту воздушных тревог в Украине.

Фото: Андрій Садовий

Взрыв, Львов, Ракетные удары России
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