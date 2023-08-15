В Запорожье слышны звуки взрывов – что известно

В Запорожье во время воздушной тревоги в ночь на 15 августа слышны звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, официальных подтверждений нет.

Сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают о пусках ракет из района Миллерово (Ту-22 М3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 538-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Смотрите также онлайн-карту воздушных тревог в Украине.

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