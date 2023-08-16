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Обмотал ремень безопасности вокруг шеи: в Польше на границе спасли 5-летнего украинца

Автомобіль - ремінь безпеки
Фото: Unsplash

В Польше пограничники оперативно оказали помощь 5-летнему мальчику из Украины, который обмотался ремнем безопасности в автомобиле. Его мать не смогла высвободить ребенка.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пограничную службу.

Инцидент произошел 13 августа в пункте пропуска Корчова-Краковец на украинско-польской границе.

Украинка, въезжавшая на автомобиле в Польшу вместе с сыном, попросила польских пограничников о помощи.

Испуганная мать сообщила, что мальчик несколько раз обмотал ремень безопасности вокруг шеи и задыхался, а блокировка не позволяла его высвободить. Пограничники сразу же бросились помогать украинке.

– Реакция офицеров была мгновенной. Чтобы освободить задыхающегося ребенка, они перерезали ремни безопасности, — отметили в Бещадском пограничном отделе.

Впоследствии 5-летнего мальчика благополучно вытащили из автомобиля.

После оказания необходимой первой помощи семья смогла продолжить поездку.

На днях на автобане в Австрии произошло ДТП с участием семьи украинцев. Погибли семимесячный и трехлетний ребенок, а также их бабушка и дедушка. За рулем микроавтобуса находился отец погибших детей.

Источник: WPROST.pl, RMF24

Польша, Прикордонники, Українці
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Обмотал ремень безопасности вокруг шеи: в Польше на границе спасли 5-летнего украинца
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