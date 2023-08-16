Продавал липовые справки для уклонистов. В Николаевской области задержали директора психбольницы
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему заработка на уклонистах в Николаевском областном центре психического здоровья.
Как выяснили следователи, такой бизнес организовал директор медицинского учреждения.
Его подчиненные изготавливали липовые медицинские справки о непригодности мужчин к военной службе. А подбором так называемых клиентов занимался его знакомый правоохранитель.
– Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с воинского учета в районных военкоматах, стоили $1,5 тыс., – рассказали в ГБР.
Ежемесячный доход от продажи поддельных документов составлял более $100 тыс.
Работники ГБР задержали правоохранителя с поличным, во время передачи медсправок и получения за них платы.
Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов были изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко