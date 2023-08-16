Продавал липовые справки для уклонистов. В Николаевской области задержали директора психбольницы

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему заработка на уклонистах в Николаевском областном центре психического здоровья.

Как выяснили следователи, такой бизнес организовал директор медицинского учреждения.

Его подчиненные изготавливали липовые медицинские справки о непригодности мужчин к военной службе. А подбором так называемых клиентов занимался его знакомый правоохранитель.

– Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с воинского учета в районных военкоматах, стоили $1,5 тыс., – рассказали в ГБР.

Ежемесячный доход от продажи поддельных документов составлял более $100 тыс.

Работники ГБР задержали правоохранителя с поличным, во время передачи медсправок и получения за них платы.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов были изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник : ГБР

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