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Юлия Захарченко, редактор ленты

Россияне накрывают огнем центр Херсона — ОВА

Россияне накрывают огнем центр Херсона — ОВА
Фото: МВД

Российские войска накрывают огнем центр Херсона, пытаясь нанести удары по гражданским жителям.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Глава ОВА Александр Прокудин призывает жителей не выходить на улицы, чтобы не попасть под вражеские удары.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии шесть человек в Херсонской области получили ранения, уточнили в ОВА.

Там отмечают, что враг совершил 61 обстрел, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, танков, РСЗО Град, беспилотников и авиации. По городу Херсон РФ выпустила 13 снарядов.

В частности, российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области, помещению Пункта несокрушимости в Бериславском районе.

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Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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