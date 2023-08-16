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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харькове раздались взрывы: Воздушные силы предупреждают о скоростных целях

В Харькове раздались взрывы: Воздушные силы предупреждают о скоростных целях
Фото: Факти ICTV

В Харькове прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории области.

Оккупанты наносят удары по Харьковской области, там работают силы противовоздушной обороны, сообщили в ОВА. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях в направлении Харькова, а вскоре появились первые сообщения о взрывах.

Взрывы в Харькове 16 августа 2023 — что известно о взрывах в Харькове

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Повітряні сили України, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
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В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
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