В Харькове раздались взрывы: Воздушные силы предупреждают о скоростных целях
В Харькове прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории области.
Оккупанты наносят удары по Харьковской области, там работают силы противовоздушной обороны, сообщили в ОВА. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях в направлении Харькова, а вскоре появились первые сообщения о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко