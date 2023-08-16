В Харькове раздались взрывы: Воздушные силы предупреждают о скоростных целях

В Харькове прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории области.

Оккупанты наносят удары по Харьковской области, там работают силы противовоздушной обороны, сообщили в ОВА. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростных целях в направлении Харькова, а вскоре появились первые сообщения о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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