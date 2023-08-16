В Харькове во время тревоги раздались взрывы — это работа ПВО по Shahed
В Харькове утром 16 августа очевидцы сообщили о звуках взрывов во время воздушной тревоги.
В Харьковской ОГА жителям областного центра советуют находиться в укрытиях до отбоя.
Вскоре там подтвердили, что в Харьковском районе зафиксировали вражеские дроны Shahed, по которым успешно отработали силы ПВО.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о группе ударных БпЛа, которые направляются в сторону Харькова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.
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В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко