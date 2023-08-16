В Харькове во время тревоги раздались взрывы — это работа ПВО по Shahed

В Харькове утром 16 августа очевидцы сообщили о звуках взрывов во время воздушной тревоги.

В Харьковской ОГА жителям областного центра советуют находиться в укрытиях до отбоя.

Вскоре там подтвердили, что в Харьковском районе зафиксировали вражеские дроны Shahed, по которым успешно отработали силы ПВО.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о группе ударных БпЛа, которые направляются в сторону Харькова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 539-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о в войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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