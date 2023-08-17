Марта Бондаренко, редактор ленты
Под утро оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами: обесточили два населенных пункта
Под утро оккупанты ракетами атаковали два населенных пункта возле Днепра.
Об этом сообщил Сергей Лысак, председатель Днепропетровской ОВА.
Громко было в Новомосковском районе. К счастью, людей не задело.
Без света остались 10 тыс. потребителей в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили.
Другие последствия атаки сейчас уточняются.
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