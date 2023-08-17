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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Подарок от мамы и папы. Депутат Киевсовета задекларировал 8,5 млн грн — НАПК начало расследование

НАЗК
Фото: УНИАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни депутата Киевского городского совета и обнаружило, что он незаконно обогатился на сумму почти 8,5 млн грн.

Так, согласно его декларации за 2020 год, чиновник получил эту сумму в подарок от матери.

Однако НАПК выяснило, что размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить нужную для такого подарка сумму.

В ответ на запрос Национального агентства она объяснила, что подаренная сумма осталась в наследство от ее покойного мужа (отца депутата), а источником происхождения средств являются доходы от его предпринимательской деятельности.

К своим объяснениям женщина добавила нотариально заверенную копию договора о дарении $300 тыс. (эквивалент 8 480 380 грн).

– НАПК получило нотариально заверенную справку, в которой указано, что единственным наследником является жена умершего, которая унаследовала объекты недвижимого имущества своего мужа, однако сведения о наследовании денежных средств отсутствуют. Кроме того, у умершего оказалась задолженность по единому взносу для ФЛП на сумму 35,5 тыс. грн, – говорится в сообщении.

НАПК обратилось в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) о начале расследования с целью привлечения депутата Киевского городского совета к уголовной ответственности.

Напомним, скандальных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из Слуги народа. Гунько поймали на вымогательстве взятки с агрария в $85 тыс. за землю.

Торохтий в свою очередь во время полномасштабного вторжения отдыхал за границей, приобрел авто за 7 млн грн, а его жена приобрела недвижимость в курортном болгарском городе Несебр стоимостью около $477 тыс.

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Корупция, НАЗК, Народный депутат
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