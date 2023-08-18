Армия РФ из артиллерии обстреляла Пункт несокрушимости в Часовом Яру – есть раненые
Российская армия совершила обстрел Пункта несокрушимости в Часовом Яру в Донецкой области. В результате атаки ранения получили четверо гражданских лиц.
В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
— 18 августа 2023 года российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии, обстреляла г. Часов Яр. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с Пунктом несокрушимости, где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т. д., — говорится в сообщении прокуратуры.
В результате обстрела телесные повреждения получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились тогда на улице, а 72-летнего мужчину госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями.
Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.
Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура
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