Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Херсон утром под вражескими обстрелами

вибух
Фото: Нацполиция

Оккупанты утром начали обстреливать Херсон.

Местные сообщают, что обстрел идет с временно оккупированного Левобережья.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Для уничтожения дронов РФ: в Британии подтвердили подписание контрактов на ПВО для Украины
Велика Британія
В ISW объяснили, чем важен прорыв обороны оккупантов в районе Роботиного и Урожайного
РЕБ війна
Ночью в Москве было тревожно: жители слышали звуки взрывов
Херсон утром под вражескими обстрелами
Карта боевых действий на 18.08.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Ракетная опасность на Запорожье: в области сообщают о взрывах
Херсон утром под вражескими обстрелами
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
История борьбы за свободу и любовь: премьера фильма Довбуш
Херсон утром под вражескими обстрелами
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке
Херсон утром под вражескими обстрелами
Судьи МастерШефа устроили обед в центре Recovery: чем угощали воинов на реабилитации
МастерШеф на Recovery
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
Херсон утром под вражескими обстрелами
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь