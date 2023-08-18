Повреждены 10 домов, ранена несовершеннолетняя: РФ снова обстреляла Херсонщину
Россия в очередной раз ударила по Херсонщине. На этот раз враг атаковал жилые кварталы Веровки Тягинской территориальной общины.
Об этом в Telegram сообщил руководитель Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов.
— В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов жителей. К сожалению, 17-летняя девушка получила ранения. Пострадавшая госпитализирована в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром российские оккупанты обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов на правом берегу.
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