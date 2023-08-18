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Валентина Летяк, редактор ленты

Убийство военного в Киеве: прокуратура обжаловала залог для обвиняемых

Вбивство військового у Києві
Фото: Нацполиция

В деле об убийстве военного по хулиганским мотивам, которое произошло в Киеве в октябре 2022 года, столичная прокуратура требует изменить меру пресечения для обвиняемых с залога на арест.

Прокуроры подали апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на постановление Голосеевского райсуда от 14 августа 2023 года, которым двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Они настаивают на том, что для определения залога обвиняемым не было никаких основания, учитывая тяжесть совершенного преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного.

Поэтому сторона обвинения просит отменить предыдущее решение и применить меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

22 октября на проспекте Глушкова в Киеве убили украинского военного из-за спора на дороге. Водитель и пассажиры Lexus избили защитника, а затем водитель внедорожника выстрелил в него и вместе с товарищами скрылся на авто.

Полиция вскоре задержала водителя Lexus 1996 года рождения, двух пассажиров — 1982 и 1998 годов рождения.

Тогда было открыто производство против двух пассажиров по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296), а в отношении водителя — за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115) УКУ.

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Источник: Прокуратура Киева
Убийство, ВСУ, Київ, Прокуратура, українські військові
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