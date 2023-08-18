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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Собирались забить битами: подробности от полиции о покушении на чиновника ГНС

Собирались забить битами: подробности от полиции о покушении на чиновника ГНС
Фото: Офис генпрокурора

Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

— Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения “заказа” по причинению тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику ГНС Украины.

Готовясь к преступлению, они арендовали жилье рядом с местом жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и две бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

Собирались забить битами: подробности от полиции о покушении на чиновника ГНС

О преступных намерениях мужчин узнали работники ДУР Нацполиции Украины.

— Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые ожидали потерпевшего. Увидев его, они вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Воплотить преступный умысел по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители, — информирует Офис генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, которые его заказали.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что покушение было совершено на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

замах, Київ, Офис генпрокурора
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