Собирались забить битами: подробности от полиции о покушении на чиновника ГНС

Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

— Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения “заказа” по причинению тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику ГНС Украины.

Готовясь к преступлению, они арендовали жилье рядом с местом жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и две бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ДУР Нацполиции Украины.

— Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые ожидали потерпевшего. Увидев его, они вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Воплотить преступный умысел по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители, — информирует Офис генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, которые его заказали.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что покушение было совершено на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

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