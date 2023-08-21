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Командир части безосновательно начислил военным 5,4 млн грн выплат — ГБР

Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн
Фото: ГБР

В Николаевской области командир одной из воинских частей продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые по три месяца не появлялись на службе. Такими действиями полковник нанес ущерб государству на 5,4 млн грн.

Сотрудники ГБР сообщили офицеру подозрение в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Командир части должен был приостанавливать выплаты военным, которые самовольно оставили службу и в течение трех дней не вернулись.

Сейчас, по материалам ГБР, начат процесс возмещения денег бюджету.

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Командир части безосновательно начислил военным 5,4 млн грн выплат — ГБР

Источник: ГБР
Война в Украине, Виплати військовим, ГБР, ВСУ, Николаевская область, українські військові
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