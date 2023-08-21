Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла

В воскресенье, 20 августа, в Кривом Роге на Днепропетровщине погибла женщина, которая спасала своего сына, который внезапно начал тонуть.

Об этом сообщает местное издание Свои. Кривой Рог и ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным местных СМИ, мужчина рыбачил в местном водоеме и внезапно начал тонуть. Это увидела его мать и бросилась спасать его.

— Мужчина рыбачил в воде возле водопада. Зайдя в воду, попал в сильное течение и начал тонуть. Мать двинулась на помощь прямо в одежде. С перепуга, сын начал цепляться за нее. Очевидцы вызвали спасателей. Те — вытащили мужчину и достали тело матери. Женщину пытались откачать спасатели, но, к сожалению, она умерла, — пишут журналисты.

По данным ГСЧС в Днепропетровской области, трагедия произошла 20 августа в 18:33 вблизи улицы Старовокзальная Центрально-Городского района города Кривой Рог. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вытащили из воды 32-летнего мужчину и тело женщины.

Потерпевшая погибла, мужчину удалось спасти.

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