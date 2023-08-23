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Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты ударили из артиллерии по селам Торское и Закитное: есть погибшие и раненые

Обстріл Донецької області

Во вторник вечером, 22 августа, российские войска открыли огонь по населенным пунктам Донецкой области. В результате погибли трое мирных людей, еще двое получили ранения.

Как сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, оккупанты обстреляли населенные пункты Лиманской территориальной общины из артиллерии.

– Три человека погибли и двое ранены – таковы последствия обстрела российской артиллерией Лиманской общины… Враг ежедневно бьет по гражданским в Донецкой области – особенно это касается прифронтовых общин, — отметил он.

По данным Офиса генпрокурора, в 18:50 под огнем вражеской артиллерии оказалось село Торское. Там возле частного дома погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет.

Еще один житель села получил множественные травмы грудной клетки, плеча и бедра. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Через полчаса войска РФ также обстреляли село Закитное. Ранения получил 26-летний мужчина. У него диагностировали перелом черепа и ушиб головного мозга. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту очередного военного преступления РФ начато досудебное расследование по ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Фото: Telegram Павла Кириленко

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Донецкая область, Офис генпрокурора, Російська агресія
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