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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Посечены дома и ранены 4 человека: РФ из гранатомета обстреляла Середина-Буду на Сумщине

Посечены дома и ранены 4 человека: РФ из гранатомета обстреляла Середина-Буду на Сумщине
Фото: Офис генпрокурора

Россия обстреляла окраину города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, в результате чего были ранены четверо гражданских.

Кроме того, обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.

— По данным следствия, 22 августа 2023 года около 13:00 оккупанты с территории РФ из миномета и гранатомета обстреляли окраину г. Середина-Буда Шосткинского района, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Обстрел Сумщины гранотометом 22 августа 2023 — последствия обстрела Середино-Буда на Сумщине

Фото: Офіс генпрокурора

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
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